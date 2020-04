Grüne kritisieren Beschluss „per Mausklick“

Bürstadt.Im Umlaufverfahren hat der Bürstädter Haupt- und Finanzausschuss die Mehrkosten von 260 000 Euro akzeptiert, die für den Umbau der Nibelungenstraße anfallen. „Mal eben so per Mausklick“, kritisiert der Vorsitzende der Grünen, Uwe Koch. Das Vorgehen findet er „in mehrerer Hinsicht bedenklich“, wie er gegenüber dem „Südhessen Morgen“ feststellt.

Der Hessische Landtag hat den Kommunen wegen der Corona-Krise ermöglicht, das Umlaufverfahren bei dringenden Beschlüssen anzuwenden. Dabei kann schriftlich abgestimmt werden, ohne dass die Teilnehmer anwesend sein müssen. Mit dem neuen Gesetz sollen Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben, auch wenn keine politischen Sitzungen stattfinden.

Wie Koch berichtet, seien die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss bereits am 3. April aufgefordert worden, die Mehrkosten zu genehmigen. Dabei hätte die Abstimmung bis zum 27. April Zeit gehabt, meint Koch. Man habe Anfang April aber gar nicht wissen können, ob die Stadtverordneten bis zum Monatsende nicht wieder tagen könnten. „Eine Diskussion über Sinn und Zweck der Mehrkosten war damit unmöglich.“ Außerdem bemängelt Koch, dass die Öffentlichkeit aus dem gesamten Verfahren ausgeschlossen gewesen sei.

Schader: Dringender Beschluss

Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) kann die Kritik allerdings kaum nachvollziehen. Mehrkosten müssten mittlerweile vom Stadtparlament genehmigt werden. Also habe sie dringend einen Beschluss gebraucht. Der Magistrat hatte bereits grünes Licht gegeben. „Die Entscheidung muss in der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden, sobald die nächste Sitzung stattfindet“, sieht sie das Verfahren rechtlich gesichert. Mit der Sitzung werde dann auch die Öffentlichkeit informiert, stellt die Rathauschefin klar. Das bestätigte auch Jürgen Eberle (CDU) in seinem Amt als Stadtverordnetenvorsitzender.

Der Beschluss sei dringend notwendig, weil im Mai mit den Bauarbeiten in der Nibelungenstraße begonnen werden soll, argumentiert die Verwaltung. Ziel sei es, im November fertig zu sein, um den Einzelhändlern nicht das Weihnachtsgeschäft zu verderben. Verursacht wurden die Mehrkosten teils durch Änderungswünsche aus den Fraktionen, teils durch bautechnische Gründe, erläutert Schader. Bislang waren 1,7 Millionen Euro für den Umbau vorgesehen.

Nach Meinung von Franz Siegl, Vorsitzender der SPD-Fraktion, wäre es durchaus möglich gewesen, noch rechtzeitig eine Sitzung der Stadtverordneten einzuberufen. Den Beschluss per Umlaufverfahren bewertet er als rechtlich „sehr interessanten Ansatz“, was die Auslegung der neuen Paragrafen betreffe.

Im Gegensatz zu den Grünen hatten die Sozialdemokraten – genau wie CDU und FDP – die 260 000 Euro Mehrkosten abgesegnet. Wenn auch zähneknirschend, wie Siegl betont. Er befürchtet, dass wegen der Corona-Krise starke Einbußen auf die Kommunen zukommen. „Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer können gestundet werden“, gibt er zu bedenken. Das Geld stehe den Kommunen zwar zu, könne aber mit Verzögerung ausbezahlt werden. Mit einem Einbruch sei auch bei der Einkommenssteuer zu rechnen.

Burkhardt Vetter sieht das Umlaufverfahren ebenfalls kritisch. Sollte das Stadtparlament doch eine andere Entscheidung treffen, könnten bis dahin schon Kosten entstanden sein und Regressforderungen erhoben werden. Zu den Mehrkosten habe aber eine Entscheidung fallen müssen. „SPD und Grüne plädierten allerdings als erste dafür, dass keine öffentlichen Sitzungen mehr stattfinden“, sagt der Fraktionsvorsitzende der FDP. Dabei wäre eine Versammlung mit gebührenden Abständen durchaus möglich gewesen. „Dann hätten wir uns das Umlaufverfahren gespart.“ Ob die Corona-Krise auch in den Bürstädter Haushalt ein großes Loch reißt, sei abzuwarten. „Zuverlässige Steuerschätzungen stehen für den 15. Mai an.“ Alles andere sei Kaffeesatzleserei. Bürstadt sei eine Stadt mit eher niedrigen Gewerbesteuereinnahmen. Das könnte sich jetzt als Vorteil herausstellen, zeigt sich Vetter vorsichtig optimistisch. sbo

