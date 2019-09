Als sei ein Ruck durch das Stadtparlament in Bürstadt gegangen. So wie ihn der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog einst für die deutsche Gesellschaft gefordert hat, die sich nicht weiter den Neuerungen der Zeit verweigern sollte. Das Aufraffen in Bürstadt ist freilich von einem anderen Wesen: Bei den Parlamentariern ist der Klimawandel jetzt vollends als das Thema der Zukunft angekommen. Denn ohne intakte Umwelt gibt es keine Zukunft.

Es ist ein grüner Ruck. Nein, nicht etwa weil die Grünen (vergebens) den Klimanotstand für Bürstadt ausrufen wollten. Damit waren sie Nachahmer. Auch nicht, weil die Grünen bei der IG Ackerflächen mitagieren. Dieser Ruck ist grün, weil er über alle Fraktionen hinweg die Natur als das oberste Gut des Menschen postuliert. Nur auf der Basis dieser Erkenntnis können auf lokaler Ebene wie weltweit Verbesserungen errungen werden.

Das Verdienst indes, die etablierte Bürstädter Politik mit ihrer Strategie aufgerüttelt zu haben, das können sich die Grünen sehr wohl gutschreiben. Allein das schlechte Image für die Stadt mit seiner Wirkung auf potenzielle Investoren, das an dem Begriff Klimanotstand hängt, muss die konservative Koalition gehörig erschrocken haben. Nun wollen alle an einem Strang ziehen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019