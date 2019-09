Grünes Licht für Energiekonzept?

Bürstadt.Schon in den Ausschüssen haben die Bürstädter Politiker kräftig diskutiert, in der Gemeindevertretung am Mittwoch, 19.30 Uhr, stehen einige wichtige Entscheidungen an. So geht es um das Energiekonzept für den Bildungs- und Sportcampus, den gewünschten Bürgerentscheid der IG „Ackerflächen erhalten“ und den Ausbau der Betreuungsplätze in Bürstadt. Die Zusammenarbeit der Riedkommunen im Bereich Gesundheit steht unter dem Stichwort NORIE zur Debatte. Die Gebührensatzung für die Feuerwehr soll neu gefasst, die Vorkaufsrechtsatzung aufgehoben und die Mobilitätskommission erweitert werden. Bei der Flurbereinigung bei Bobstadt geht es um die Eigentumsverhältnisse. Die SPD hat gleich drei Anträge auf den Weg gebracht, unter anderem zur Begrünung von Bushaltstellen. sbo

