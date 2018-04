Anzeige

Bürstadt.Eine Premiere fand bei der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuer im Gerätehaus Bürstadt Mitte statt. Denn zum ersten Mal ließ Stabführer Erik Minnder die jugendlichen Mitglieder seines Spielmannszuges zu Ehren der Nachwuchsbrandschützer auftreten. Zudem war nicht nur Erster Stadtrat Walter Wiedemann gekommen, auch der Mitbegründer und allererste Bürstädter Jugendfeuerwehrwart Josef Landmann nahm an der Versammlung teil. Auch der Feuerwehrvereinsvorsitzende Alfred Engert und sein Stellvertreter Uwe Jakob waren mit dabei.

Gruppenleiter Timm Lamparska ließ das vergangene Jahr Revue passieren. So berichtete er von der Christbaumsammelaktion und der Teilnahme an der Winterwanderung. Am Fußballvergleich in Hofheim nahm der Nachwuchs ebenso teil wie am Jugendfeuerwehr-Zeltlager auf Kreisebene in Viernheim. Delegiertenversammlung und die Teilnahme am Jugendforum gehörten ebenfalls dazu, außerdem erwarben Nachwuchsbrandschützer die Leistungsspange. Auch bei den Martinsumzügen, der Florianmesse und am Weihnachtsmarkt beteiligte sich der Nachwuchs.

„In der Jugendfeuerwehr werden Grundlagen für den aktiven Dienst gelegt, und dort werdet ihr gebraucht“, erklärte Walter Wiedemann, der das Amt des Wahlleiters übernahm. Er bedankte sich auch bei Kerstin Winkler, die nach zehn Jahren das Amt der Jugendwartin an Jennifer Hildebrandt und Nicole Held abgegeben hatte.