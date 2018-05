Grundrechtetafel übergeben

Anzeige

Bürstadt.In einer kleinen Feierstunde an der Bürstädter Erich Kästner-Schule übergaben Tanja Fitzner und Winifred Hörst eine Grundrechte-Tafel. Die beiden gehören zu Soroptimist International, einem weitweit tätigen Netzwerk berufstätiger Frauen, die sich mit Projekten und öffentlichen Aktionen für die Menschenrechte und die Verbesserung der Stellung der Frau einsetzen.

In der Aula begrüßte Schulleiterin Stephanie Dekker die Gäste. Dann erinnerten die Schüler der achten Klasse in einem Rollenspiel an die Bedeutung der Grundrechte. In Zeiten von Kriegen, Vertreibung und Verfolgung auf der Welt zeigten die Schüler auch auf, dass die Einhaltung der Grundrechte bereits in der Schule beginne. Sie machten deutlich, dass die Würde des Menschen unantastbar sei.

Nicht die Würde nehmen

Unterschiede in Nationalität, Religion oder Hautfarbe dürften kein Grund sein, einem Mitmenschen die Würde zu nehmen. Auch die körperliche Unversehrtheit, das Recht zur freien Entfaltung und die Gleichheit aller Menschen thematisierten die Achtklässler.