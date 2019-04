Gruppe besichtigt Action-Logistikzentrum

Biblis.Die von der Wander- und Kulturabteilung organisierte Besichtigung des Logistikzentrums nutzten rund 60 Turngemeindemitglieder. In den Hallen, die in den vergangenen drei Jahren am westlichen Ortsrand von Biblis gebaut wurden, hat der niederländische Discounter Action sein erstes Verteilzentrum in Deutschland eröffnet.

Beim Rundgang durch die Hallen beeindruckte die reibungslose Organisation mit der Kommissionierung der mehr als 6000 Artikel. Das Transportsystem innerhalb der Hallen ist klar gegliedert. Über Headsets werden die Fahrer der Stapelfahrzeuge zu den Standorten und den bereitzustellenden Waren beordert.

Da die Fahrer unterschiedlicher Nationalität sind, wird die Order in der jeweiligen Landessprache übermittelt. So ist sichergestellt, dass alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Der ganze Ablauf erfordert ein ausgeklügeltes Management und ein eingespieltes Team sowie ein hohes Maß an Sicherheitseinrichtungen.

Danach war die Gruppe zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Alle Teilnehmer waren beeindruckt von der informativen Führung durch das Werk. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.04.2019