Gruppe „Bodyworkout“ feiert fünfjähriges Bestehen

Bürstadt.Die Turnabteilung des TV Bürstadt feiert in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen ihrer Gruppe „Bodyworkout“. Jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr treffen sich in der Jahnturnhalle, Wasserwerkstraße 4, Sportinterssierte ab 20 Jahren – nach oben ist keine Grenze gesetzt – zum gemeinsamen Training. Jeder der etwas Gutes für seinen Körper tun möchte, kann mitmachen und ist in der Gruppe willkommen. Nach dem Warm-up folgen verschiedene Kräftigungsübungen, die von dem lizenzierten Übungsleiter Steffen Baierle ausgewählt und einstudiert wurden. Dabei ist Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kraft und Koordination gefragt. Natürlich ist auch ganz viel Spaß dabei, denn ohne diesen würde das gemeinsame Training keine Freude bereiten.

Zudem bietet die Turnabteilung des TV für Erwachsene noch weitere Gruppen an, an denen sich alle Mitglieder beteiligen können: Dienstags von 10 bis 11 Uhr: Fit und Gesund – Bewegung für Sie und Ihn. Von 13.45 bis 15.15 Uhr Seniorinnengymnastik. Von 19 bis 20 Uhr Bodyworkout. Mittwochs von 14 bis 15 Uhr Gesunde Bewegungen, Gymnastik für Frauen aller Altersgruppen. Von 19.45 bis 21.15 Uhr Frauengymnastik. Alle zuvor genannten Trainingseinheiten finden in der Jahnturnhalle, Wasserwerkstraße 4, statt. Freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr Walking oder Nordic Walking. Treffpunkt hierfür ist am Kindergarten Spatzennest. red

