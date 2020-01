Gruppe „neo“ bestes deutsches Team

Bobstadt.Große Freude bei der TG Bobstadt: Für die Weltmeisterschaft in Polen im Bereich „Modern Dance“ konnten sich wiederum zwei Mannschaften sowie ein Duo qualifizieren. In der Kinderliga ist der deutsche Vizemeister „Mio“ gestartet. Die Mannschaft wird bereits seit vier Jahren von Cheftrainerin Lisa Ritzert behutsam aufgebaut und an die nationale Spitze herangeführt. Mit einem unbeschwerten und erfrischenden Vortrag konnte das Team im WM-Halbfinale den zwölften Platz erzielen. Das stellt für die jüngste Tanzformation der TG – im Alter von neun bis elf Jahren – wieder einen großen Erfolg dar.

In der Jugendklasse bis 16 Jahre hat sich „neo“ überraschend als deutscher Starter qualifiziert. Denn die Tänzerinnen zwischen elf und 13 Jahren zählten zu den jüngsten Teilnehmern. In diversen Vorqualifikationen regional, überregional und bundesweit hatten sie es geschafft, ein Ticket für die begehrten Startplätze zu ergattern. Bei der WM konnten sie sich nun mit den besten Jugendteams der Welt messen.

Die meisten Teams werden – anders als in Deutschland – aus Akademien und Internaten akquiriert und trainieren fast täglich. In manchen Ländern werden sogar schon Nationalmannschaften gebildet, um frühzeitig ein hohes Leistungsniveau zu erreichen.

Duo tanzt bis ins Halbfinale

Trotz dieser starken Konkurrenz schaffte es das junge Bobstädter Team, im Viertelfinale der WM seine Weltklasse unter Beweis zu stellen: Es kam auf den 19. Platz. Gewohnt sicher traten sie auf und zeigten eine nahezu perfekte Choreografie von Lisa Ritzert. Damit wurde „neo“ die beste deutsche Mannschaft und hat auch im vierten Jahr in Folge die deutschen Farben bestens vertreten.

In der Kategorie Jugend-Duo qualifizierten sich Marilena Seng und Leon Morosch in ihrem ersten Jahr überraschend als Deutscher Vizemeister für die WM. Sie tanzten sich über mehrere Runden bis ins Halbfinale vor und erreichten dort unter 42 Duos den zwölften Platz – und wurden kräftig gefeiert. red

