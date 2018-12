Gumbel mischt mit

Bürstadt.Die Seebach-Komödianten aus Westhofen sind beim Kleinkunstabende des Bürstädter Spiel- und Kulturkreis 50 zu Gast. Zu sehen ist die muntere Truppe am Freitag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, im SKK-Heim. „Von Erholung keine Spur“ heißt die Komödie, die aus der Feder von Andreas Keßner stammt. Gerhard Ochs, der Kopf der Gruppe, hat das Stücks ins Rheinhessische umgeschrieben.

Der Schwank spielt auf einem Bauernhof in Westhofen bei Worms. Überall fehlt das Geld für die notwendigen Reparaturen. Um die Finanzen aufzubessern, bietet es sich an, Feriengäste aufzunehmen. Auf Empfehlung seiner Ärztin kommt Bernd Wollenstein auf den Hof der Stiegelbauers. Wollenstein ist ein reicher Manager einer Pfannen-Firma aus Bürstadt. Er wird von Frank Gumbel in Bäschdääder Mundart verkörpert. Gumbel ist Mitgründer der Bürstädter „Sainäwwel“ und hat dort mehr als 30 Jahre gespielt. Den Seebach- Komödianten hat er sich vor wenigen Monaten angeschlossen. Die Theatergruppe spendet seit Jahren den Reinerlös an soziale Einrichtungen.

Karten sind bei der Brillenschlange in der Nibelungenstraße 81 und bei Leder-Deutsch, Marktstraße 16, für 10 Euro erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018