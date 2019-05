Gunter Becks „Mini“-Gewinn

Biblis

Bürstädter NABU freut sich über Storchen-Nachwuchs

In den zurückliegenden Wochen haben sich das Storchen-Weibchen und das Männchen auf der Nistplattform auf dem NABU-Gelände in Bürstadt beim Brüten abgewechselt, so dass die Mitglieder immer wieder hoffnungsvoll geschaut haben, ob ...