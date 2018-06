Gut ausgerüstet für die Schule

Anzeige

Viertklässler machen mit

Rektor Torsten Wiechmann unterstützt sie gerne, auch er kannte diese Aktion bereits. „Es ist schön, dass diese Idee von den Eltern kam und umgesetzt wurde“, lobte Wiechmann. Angesprochen wurden alle vierten Klassen sowie die Sprachheilabteilung der Schule.

„Die Kinder wechseln in weiterführende Schulen, die Mehrzahl bekommt neue Schulranzen oder Rucksäcke, daher haben die alten Taschen ausgedient und können anderen Kindern von Nutzen sein“, erklärte Maren Remmele.

Die Organisation „Mary’s Meals“ möchte die Kinder, die eine Schulspeisung erhalten, zugleich mit einem Schulranzen ausstatten. Der Besitz eines Rucksacks sei für ein in Armut lebendes Kind sehr wertvoll, oft das erste Geschenk, das motiviere und Perspektiven ermögliche.

Für die Materialien, die in den Ranzen sollte, gab es eine Liste. Gemeinsam mit den Helfern Katja Merlyn, Diana Haberer und Tanja-Alexa Bardelang schaute Remmele alle Inhalte durch. Denn es durfte nur das rein, was auf der Liste stand – auch wegen der Zollbestimmungen. Andererseits soll keines der Kinder traurig sein, weil in einem Rucksack etwas fehlt. Die Schultaschen, Rucksäcke oder Ranzen wurden nicht nur mit Schulmaterialien, sondern auch mit Hygieneartikeln und Kleidung befüllt.

Eingepackt wurden: zwei bis drei große, neuwertige Schulhefte, zwei Bleistifte, zwei bis drei Kugelschreiber oder Tintenroller, Bunt- oder Filzstifte, ein Radiergummi, ein Lineal, ein Spitzer, ein Mäppchen, ein Handtuch, ein Kleiderset etwa mit Hosen, Shirts, Rock, ein paar Schuhe, ein Seifenstück, eine Zahnbürste, Zahnpasta, ein Esslöffel, ein Tennisball oder kleinerer Ball.

Nach Malawi verschickt

„Die Ranzen werden dann noch gekennzeichnet, damit ersichtlich ist, dass die Sachen für einen Jungen oder ein Mädchen sind“, so Remmele. Die Ranzen werden in ein Sammellager in Mainz gebracht und später durch die Organisation Mary’s Meals nach Malawi, Afrika, verschifft. Die Transportkosten, etwa 2 Euro pro Ranzen, tragen Sponsoren und „Mary’s Meals“. Bei den Empfängern wird die Ankunft der Schultaschen sicherlich für ein Strahlen in den Augen sorgen.

