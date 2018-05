Anzeige

Um jetzt Kinder- und Jugendliche fachkundig betreuen zu können, wurden zehn Begleiter besonders ausgebildet. In rund hundert Stunden machten sie sich ab Oktober 2017 in einem Grundkurs mit der neuen Aufgabe vertraut. In einem Praktikum konnten sie zudem erste Erfahrungen sammeln. „Es ist eine erfüllende Aufgabe“, berichtete Gaby Weiß-Szpera. Nur ihre Arbeit wird von den Krankenkassen bezahlt. Alle anderen Kosten wie Miete, Telefon, Fahrkosten und Ausbildung müssen aus Spendengeldern finanziert werden. Sie freut sich jetzt besonders auf den 16. Mai. Denn an diesem Tag werden neun neue Sterbebegleiter im Haus Billau in Hofheim in einer Sendungsfeier in ihre neue Aufgabe entlassen. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.05.2018