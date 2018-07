Anzeige

Bürstadt.Auch wenn sich der MGV Sängerlust dem Chorgesang verschrieben hat, so verstehen es die Mitglieder um Vorsitzenden Roland Gündling selbst tüchtig zu feiern. Und vor allem sind sie als ausgezeichnete Gastgeber bekannt.

Schon seit gut einer Woche laufen die Vorbereitungen für das Sommerfest unterm großen Zeltdach. Zum 42. Mal lädt der Verein zu einem ausgefeilten Programm, guten Speisen und kühlen Getränken ein. Hatte die Sängerlustfamilie früher den großen Lasten-Fallschirm über den Tischen und Bänken auf dem Beethovenplatz aufgespannt, treffen sich heute die Gäste auf der Sängerlustwiese an der Lorscher Straße 5. Los geht es am Freitag, 3. August, ab 20 Uhr mit DJ Rainer Barth aus Mutterstadt. Unter dem Motto „Wenn die Musik zur Party wird“ will er das Publikum in die warme Sommernacht entführen.

„Große Unterhaltung“ versprechen die Vereinsverantwortlichen auch für den Samstag, 4. August. Ab 19 Uhr will Alleinunterhalter Heinz Kilian die Gäste einstimmen. Gegen 19.30 Uhr soll der Festbieranstich erfolgen. Danach übernimmt das Duo Winkler & Winkler das musikalische Zepter.