Gute Teamleistung der Kunstradfahrer

Biblis.Es zählt inzwischen zur Tradition bei den Kunstradsportlern des RV „Vorwärts“ Biblis, dass die Frühjahrssaison beim Mörfelder Pokal abgeschlossen wird. In der ersten Jahreshälfte gibt es viele Wettkämpfe und Meisterschaften, bei denen Aufgrund von Qualifikationsnormen oder Altersklassenbeschränkungen nie alle Aktiven starten dürfen. Daher freuen sich Sportler und Trainer jedes Jahr bei diesem offenen Pokalturnier in großer Gemeinschaft, und entsprechend auch mit großer Unterstützung der Vereinskameraden, starten zu können.

Am Vormittag trat fast das ganze Schüler-Team des RV an. Den ersten Sieg des Tages konnte Ina Vollrath bei den Schülerinnen U11 einfahren. Sie zeigte in ihrer Kür mehrere Elemente, die keine andere in dieser Klasse fuhr und distanzierte sich damit von der Konkurrenz. Die Trainingsleistung deutlich übertreffen konnte Zoe Nolting. Sie präsentierte einen nahezu perfekten Vortrag und ging mit nur einem Punkt Abzug von der Fläche. Mit dieser besonderen Leistung konnte sie sich einen Platz nach vorne auf den siebten Rang schieben.

Fast genauso perfekt fuhr ihre Schwester Sina Nolting bei den Schülerinnen U13. Sie zeigte eine ebenso schöne Haltung, bekam nur geringfügige Abzüge und belegte damit den elften Platz. Auch die anderen Bibliser Sportlerinnen in dieser Klasse standen dem in Nichts nach und konnten die Kommissäre von sich überzeugen. Helena Bauer, Julia Kreider, Nathalie Kritsch und Lilly Berg lieferten allesamt Ergebnisse nahe an der jeweiligen persönlichen Bestleistung ab. Der Sieg in dieser Klasse sowie die Platzierungen vier, sieben und acht gingen nach Biblis.

Einziger männlicher Starter für den RV in der Schülerklasse war Vinzenz Bauer bei den Schülern U15. Er konnte seine Kraftübungen besser präsentieren als bei den letzten Wettkämpfen und mit einer guten Leistung seinen zweiten Platz halten. Einen weiteren Silberrang sicherte er sich zusammen mit Ina Vollrath im Zweier der Schüler mit neuer persönlicher Bestleistung. Der Schülerinnen-Zweier bestehend aus Julia Kreider und Helena Bauer konnte zum Ende der Saison ebenfalls ein schönes Programm abliefern und diese Kategorie gewinnen.

Nach der Mittagspause waren die Junioren- und Elitefahrer an der Reihe. Allen setzten die heißen Temperaturen in der schwülen Halle zu, was es nahezu unmöglich machte, Höchstleistungen zu vollbringen. Trotzdem gaben die Athleten ihr bestes und konnten gute Platzierungen erzielen. Bei den Juniorinnen U19 zeigte Anna Kreider ein sehr gutes Programm, das lediglich durch einen Patzer getrübt wurde. Im engen Starterfeld belegte sie Platz neun, wobei sie nur vier Punkte hinter Platz fünf lag. Kassandra Bauer landete zwei Plätze dahinter, ebenfalls mit einer tadellosen Kür mit einem Wermutstropfen. In der männlichen Jugend passierte Tobias Bauer die gleiche Unachtsamkeit wie Kreider. Den Rest seines Programms konnte auch er trotz Hitze gut umsetzen und durfte den Siegerpokal in Empfang nehmen.

In der Eliteklasse Männer ging ein weiterer Sieg nach Biblis. Florian Hofmann konnte sich von seinem Mitstreiter deutlich absetzen und mit 35 Punkten Vorsprung klar das Duell für sich entscheiden.

Bei den Frauen musste Luisa Langhoff krankheitsbedingt absagen. Somit war Nina Hofmann die einzige Bibliser Starterin in dieser Disziplin. Sie verletzte sich gleich zu Beginn ihres Programmes leicht am Knie und fuhr deshalb ungewohnt unsauber. Mit gutem Durchhaltevermögen konnte sie dennoch ihren siebten Platz der Startfolge halten. Zusammen mit Partnerin Kassandra Bauer durfte sie sich beim Zweier der Frauen über den Sieg freuen. Zuletzt zeigte der Zweier-Junioren (Anna Kreider und Tobias Bauer) eine souveräne Vorstellung und sicherte Biblis damit den siebten Sieg des Tages.

Das Gesamtbild abgerundet hat am Ende noch die gute Teamleistung: In der Wertung des Wanderpokals, der dem erfolgreichsten Verein überreicht wird, konnten die Bibliser den zweiten Platz belegen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.06.2019