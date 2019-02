Guter Start ins Jahr 2019

Überzeugende Leistungen erbringen die Schachfreunde. © Pixabay

Bürstadt.Nach wechselhaften Erfolgen an den Spieltagen des vergangenen Kalenderjahres konnten beide Mannschaften der Schachfreunde 1931 Bürstadt das neue Jahr mit guten Leistungen einläuten. In der Bezirksoberliga trafen die Bürstädter auf die Gäste aus Bickenbach, die bisher mit überzeugenden Siegen auf Platz zwei der Tabelle liegen. Claus Rothenhefer spielte seine Partie Remis, nachdem recht schnell einige Figuren vom Brett getauscht wurden. Dominik Engel einigte sich mit seinem Gegner ebenfalls auf die Punkteteilung. Markus Meyer spielte zwar eine angriffslustige Eröffnung, konnte aber die Verteidigung des Gegners letztlich nicht überwinden, was ebenfalls zu einem Unentschieden führte.

Jugendspieler Mario Winkler lieferte eine überzeugende Partie und gewann seine dritte Partie in Folge. Auch Stephan Ziska, der gerne riskante und chaotische Partien produziert, einigte sich mit seinem Gegner am Ende auf ein Remis.

Jörn Zimmermann musste nach einem Versehen in komplexer Stellung das Handtuch werfen, ebenso Dirk Fröhlich. Beim Zwischenstand von 3:5 für die Gäste aus Bickenbach willigte auch Torsten Schmenger in die Punkteteilung ein, nachdem er sich in defensiver Stellung ohne Aussicht auf den Sieg verteidigt hatte. Nach dieser knappen Niederlage liegen die Schachfreunde auf Platz sechs der Bezirksoberliga, mit noch zwei ausstehenden Spieltagen.

In der Bezirksliga konnten die Bürstädter Schachfreunde, ebenfalls Zuhause, gegen den SV Reichenbach punkten. Mit Siegen von Horst Stockmann, Werner Kilian, Rolf Nagel sowie Seyon Kandepaan und den Unentschieden durch Konrad Laxy und Oliver Barmann überzeugten die Schachfreunde mit 4:2. Hiermit liegen die Schachfreunde in der Bezirksliga auf einem guten dritten Platz.

Der nächste Spieltag findet am Sonntag, 10. März, statt. Bereist zwei Tage zuvor, am Freitag, 9. März, startet außerdem die 22. Offene Bürstädter Stadtmeisterschaft, zu der alle schachinteressierten aus Bürstadt und der Region eingeladen sind.

Die Schachfreunde 1931 Bürstadt laden darüber hinaus alle Interessenten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt danach um 20 Uhr. red

