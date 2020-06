Gutes Gefühl trotz Krise

Bürstadt.Die Idee ist schon lange gereift, jetzt hat endlich alles gepasst: Seit dem 22. Mai gibt es in der Nibelungenstraße in Bürstadt ein neues Küchenstudio. „Ungefähr fünf Jahre lang haben wir nach einem passenden Laden gesucht“, erzählt Mentor Hasanaj, Inhaber der Firma M.H. Service & Montage. In der ehemaligen Schlecker-Filiale hat er nun unter dem Namen „Inspiration Küche – Küchenstudio Bürstadt“ das richtige Ambiente für die Präsentation seiner Küchen gefunden.

Angst, in Zeiten, wo andere Geschäfte schließen müssen, einen Laden zu öffnen, hat Hasanaj nicht: „Meine Frau Mahije und ich haben einfach ein gutes Gefühl dabei gehabt.“ Bereits seit 2008 betreibt er seine Firma in Bürstadt. „Das war aber nur für die Möbelmontage, daneben hatte ich ein eigenes Lager in Lorsch.“ Seit Oktober hat er nun das Geschäft gemietet – zuerst als Lager für die Küchen und Möbel, seit Mai zur Hälfte als Lager, zur Hälfte als Präsentationsfläche. Finanziell unterstützt wurde er dabei vom Lokalen Ökonomie Programm, wie die Stadtverwaltung im April bekannt gegeben hatte.

Auf eine Eröffnungsfeier hat Hasanaj wegen der Corona-Pandemie verzichtet, er hat einfach das Geschäft geöffnet. „Die Leute haben teils etwas verwundert reingeschaut“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Schon in den ersten drei Monaten vor der Öffnung haben wir viel verkauft. Es ist sehr gut angelaufen“, freut sich der Deutsche mit familiären Wurzeln im Kosovo.

Dort wird auch seine eigene Marke „M/H-Design“ – das M steht für Mentor, das H für Hasanaj – in Maßanfertigung produziert. Neben Küchenzeilen bietet er über zum Beispiel auch Esstische aus Holz oder Bademöbel an – „alles, außer Sofas“, wie der 41-Jährige betont. Seine Kunden kommen hauptsächlich aus Bürstadt und Lampertheim.

Ein Trend fällt in den 150 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Nibelungenstraße gleich ins Auge: Die Küchen haben hautsächlich weiße Fronten in Hochglanz. „Viele wollen weiße Küchen – dabei gibt es noch so viele andere tolle Farben“, sagt Hasanaj. her

Info: Weitere Infos unter kuechenstudio-buerstadt.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.06.2020