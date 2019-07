Gymnastica lädt Turnwelt ein

Bürstadt.Bei der Gymnastica wird es bunt, es geht turbulent zu – und es gibt immer wieder atemberaubende Momente. Am Mittwoch, 17. Juli, eröffnet die TSG Bürstadt ihr internationales Turnfest mit dem „Prolog“. „Das ist der einzige Tag, an dem alle Gruppen auf der Bühne zu sehen sind“, kündigt Alfred Koch vom Leitungsteam an. Aber auch an den anderen drei Veranstaltungstagen stehen jede Menge Auftritte

...