Gymnastik beginnt wieder

Bürstadt.Die Turnabteilung des TV Bürstadt lädt die Erwachsenengruppen ab sofort wieder zur Gymnastik ein. Trainiert wird am Dienstagvormittag von 10 bis 11 Uhr unter dem Motto „Fit und Gesund – Bewegung für sie & ihn“. Am Dienstagabend heißt es von 19 bis 20 Uhr: Bodyworkout. Am Mittwochnachmittag, 14 bis 15.30 Uhr, geht es um „Gesunde Bewegungen“, abends findet von 19.45 bis 21.15 Uhr die Frauengymnastik statt. Alle Stunden werden in der Außenanlage durchgeführt, bei Regen fällt die Gymnastik aus. Die Seniorinnengymnastik unter der Leitung von Cäcilia Siegler beginnt voraussichtlich wieder nach den Sommerferien. Am Freitag, 12. Juni, verkauft die Turnabteilung auf dem Marktplatz Kuchen. Dafür werden alle Mitglieder um eine Kuchenspende gebeten. red

