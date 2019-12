Gymnastikfrauen begeben sich in die „Unterwelt“

Bürstadt.Die Gymnastikfrauen des TV Bürstadt unternahmen einen Ausflug nach Traben Trarbach. Bei der Stadtführung erhielten sie einen Einblick in die Vorgeschichte der Stadt, deren Reichtum um die Jahrhundertwende durch den Weinbau geprägt war. Nach der Stadtführung begaben sich die Teilnehmer in die „Unterwelt“, denn die Weihnachtsmärkte befinden sich alle in unterirdischen Weinkellern mit verschiedenen Ausstellungen und Verkaufsständen. Trotz Regen und Sturm besuchten die TV-Frauen noch die Stände außerhalb der Keller. Dieser Ausflug war durch den Besuch in der Unterwelt für alle eine angenehme Bereicherung und eine schöne Erinnerung. red

