Halbzeit für Tennisjugend

Bobstadt.Der Knoten bei den Tennisspielern der U12 männlich der TG Bobstadt ist geplatzt. Die ersten Punkte konnten die Jungs beim 3:3 aus Birkenau mit nach Hause nehmen. Das Team um Mannschaftsführer Kai Louis Barmann tritt erstmals in dieser Altersklasse an und kann im nächsten Jahr größtenteils nochmal in der U12 angreifen. Gegen die zumeist körperlich größeren Spieler reicht es aktuell zu Platz sechs in der Gruppe.

Beide männlichen U14-Teams treten in diesem Jahr im Kreis A an. Für die erste Mannschaft läuft es hervorragend. Ein 6:0 gegen Heppenheim bedeutet aktuell Platz drei für die von David Patzina angeführte Truppe in ihrer Gruppe. Am Ende werden einzelne Spiele über den Aufstieg in den Bezirk entscheiden. Nach den Ferien beginnt die heiße Phase. Die zweite Mannschaft besteht noch aus jüngeren Spielern. Beim 0:6 gegen Bad König musste man sich wieder älteren und erfahreneren Spielern geschlagen geben. Nach der Sommerpause wollen die Jungs um Steffen Kratz aber weiter Erfahrung sammeln und den einen oder anderen Punkt erbeuten.

Beide U18-Teams männlich spielen aktuell eine solide Runde. Die erste Mannschaft um Marcus Zahner steht im Mittelfeld im Kreis A. Da fällt auch das 0:6 gegen Erbach nicht weiter ins Gewicht. Die zweite Mannschaft liegt aktuell sogar auf dem zweiten Platz im Kreis B. Angeführt wird sie von Christian Endisch. red

