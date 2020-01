Halle füllt sich mit Foodtrucks

Bürstadt.Eine Halle voller „Streetfood“ plant die TSG Bürstadt am Wochenende, 8. und 9. Februar. 14 Foodtrucks haben den jungen Organisatoren um Jan Gebhardt und Jonathan Godwyll bereits zugesagt. „Wir wollen mal was Neues ausprobieren, was nichts direkt mit dem Sport zu tun hat, aber viele Leute anspricht“, erklärt Jan Gebhardt.

Plakate sind bereits gedruckt und sollen demnächst im Stadtgebiet auf das Wochenende voller Spezialitäten aufmerksam machen. In den sozialen Netzwerken rühren die Aktiven der TSG schon fleißig die Werbetrommel.

Streetfood-Festivals finden meist im Sommer in Großstädten statt. Dabei holen sich die Gäste an Kleinlastern frisch zubereitete Speisen. „Obwohl die Streetfood-Anbieter jetzt in der Winterpause sind, hatten wir gleich viele Zusagen. Einige finden es spannend, mal in eine Halle zu kommen“, erzählt Gebhardt.

Live-Musik und Auftritte

Da der Termin Anfang Februar gewählt wurde, wäre es draußen auch zu kalt. Zugleich steht die Bühne für Live-Musik bereit. Am Samstagabend spielt die Band Blueberries, am Sonntag soll es sportliche Auftritte der TSG und anderer Vereine geben.

„Wichtig ist uns, dass ganz unterschiedliches Essen angeboten wird“, sagt Jan Gebhardt. Es gebe Burger und Pizza, Tacos und Crêpes. Ein Wagen präsentiere nur vegane Gerichte, ein anderer glutenfreie Speisen. Spanische Gerichte und Spezialitäten der amerikanischen Südstaaten erwarten die Besucher ebenfalls. „Es muss eine gewisse Qualität haben – auch was Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit angeht“, betont Gebhardt. „Manche wollen vor dem Start der Freiluftsaison auch neue Rezepte ausprobieren und testen, wie diese beim Publikum ankommen.“

Resonanz im Verein positiv

Die Idee für dieses Wochenende ist nur eine von vielen, die Gebhardt und Godwyll mit anderen jungen Leuten im Verein entwickelt haben. Zuerst wollen sie nun die „Hall of Streetfood“ auf die Beine stellen. Die Resonanz der anderen Mitglieder im Verein sei sofort sehr positiv gewesen. „Wir machen das nicht nur, um unsere Halle auszulasten, sondern auch als Werbung für unseren Verein und unsere anderen Veranstaltungen.“ Zudem gebe es so etwas in der Region selten. Jan Gebhardt hofft auf viele neugierige Gäste, die zum Essen und Feiern kommen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020