Handfester Streit um Vorkaufsrecht

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt kann das Grundstück in der Nibelungenstraße 99, wo lange eine Bäckerei ansässig war, nicht kaufen, obwohl es dafür einen Auftrag des Parlaments gibt. SPD, Grüne, FDP und Teile der CDU hatten beschlossen, dass die Stadt an dieser Stelle als Käufer auftreten soll, um das Gelände mitten in der Innenstadt selbst zu entwickeln.

Dieses Politikum beschäftigte die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung nochmals ausführlich, da die Bürgermeisterin das Parlament aufgefordert hatte, freiwillig auf das Vorkaufsrecht zu verzichten, weil die Satzung zum Vorkaufsrecht nicht rechtsgültig sei. Das hatte zuvor eine Überprüfung der Satzung durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund ergeben. Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte diese veranlasst. Denn der Anwalt des Interessenten, der das Grundstück kaufen wollte, hatte die Rechtsgültigkeit der Satzung in Zweifel gezogen.

Parkplatz als Beispiel

Schader machte in der Stadtverordnetenversammlung deutlich, dass es zwei Arten von Vorverkaufsrecht gebe, ein allgemeines und ein besonderes Vorkaufsrecht. Das allgemeine gelte dann, „wenn ein allgemeines Interesse besteht und an dieser Stelle öffentlicher Raum entsteht“, führte Schader aus. Als Beispiel nannte sie den Parkplatz in der Mainstraße, der als Bestandteil des Förderprogramms Aktive Kernbereiche umgesetzt wurde. Für die Nibelungenstraße 99 habe es aber kein städtisches Projekt dieser oder ähnlicher Art gegeben. Die Stadt dürfe keine Grundstücke auf Vorrat kaufen, erklärte sie. Und das besondere Vorkaufsrecht sei 1996 in einer Satzung geregelt worden, an der nun also Zweifel angemeldet wurden.

Entwicklung mit Kirche zusammen

Franz Siegl (SPD) schätzte die Situation allerdings ganz anders ein als die Bürgermeisterin. Er sagte, dass es durchaus Ideen für eine Nutzung gegeben hätte. Da das Grundstück unmittelbar an das der evangelischen Kirchengemeinde angrenzt, die schon lange nach Erweiterungsmöglichkeiten sucht, hätte es hier auch Möglichkeiten einer Kooperation gegeben – etwa mit einem Ärztehaus oder mit sozialen Wohnungen und mit einem Gemeindesaal im Erdgeschoss.

In der Stadtverordnetenversammlung warf er der Bürgermeisterin vor, sie habe den Kauf dieses Grundstücks nicht gewollt, ebenso wenig wie die Spitze der CDU-Fraktion. „Es hätte ausgereicht, wenn das Bauamt eine Handskizze entworfen hätte für eine mögliche Nutzung, um das allgemeine Interesse deutlich zu machen“, monierte der SPD-Fraktionschef. „Städtebau kann nur stattfinden, wenn wir Eigentümer von Grund und Boden sind“, erklärte er.

Das wiederum sah Jürgen Eberle (CDU) anders. Er will lediglich über Bebauungspläne die Rahmenbedingungen vorgeben und setzt sonst auf private Investoren: „Wir müssen nicht Grundstückseigentümer sein.“

In einem waren sich allerdings alle Fraktionen einig: Es müsse nun schnellstmöglich Rechtssicherheit geschaffen werden mit einer gültigen Satzung. „Die braucht es nicht nur für die Innenstadt, sondern auch für den Geltungsbereich des Förderprogramms Soziale Stadt“, forderte Siegl.

Das Parlament als Ganzes setzte dann beim Beschluss noch einmal ein deutliches Zeichen. Einstimmig wurde der Vorschlag von Hans-Georg Gött verabschiedet, in dem eben nicht die Rede war von einem freiwilligen Verzicht auf das Vorkaufsrecht. Vielmehr wurde deutlich gemacht, dass das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden konnte wegen einer fehlerhaften Satzung.

