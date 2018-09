Handkarren und Kannen für Friedhöfe

Bürstadt.In einer gemeinsamen Aktion haben die Bürgerstiftung Bürstadt und die Sparkasse Alzey-Worms-Ried fünf Handkarren für den Friedhof in Bürstadt angeschafft. Dazu werden im Laufe der Woche noch 20 Gießkannenständer in der Nähe von Wasserzapfstellen im Boden verankert. 16 davon werden auf dem Friedhof Bürstadt zu finden sein, weiter drei Ständer werden in Bobstadt aufgestellt. Ein Ständer findet seinen Platz auf dem Friedhof in Riedrode. Insgesamt haben Bürgerstiftung und Sparkasse 2900 Euro ausgegeben.

Bei einer Pressekonferenz wünschte sich Bürgermeisterin Bärbel Schader, dass die Kannen in Zukunft immer wieder zurück an die Ständer gehängt werden. Ihr Dank galt den Spendern. „Sie leben das, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben“, freute sich Schader.

Peter Tschirch, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, weiß aus eigener Erfahrung, dass der Transport von schweren Gießkannen oder großen Pflanzschalen nicht selten einen Kraftakt bedeutet. Mit der Investition will die Bürgerstiftung den Friedhof attraktiver machen und den Bürgern die Pflege – besonders in heißen Sommern wie diesem – erleichtern. In Zeiten von niedrigen Zinsen freute er sich deshalb sehr, mit Spendengeldern an die Bürgerstiftung solche Anschaffungen möglich zu machen. Zudem habe die Bürstädter Firma Massoth die Ständer „zu einem akzeptablen Preis“ geliefert.

Die Bürgerstiftung hat in diesem Jahr bereits die Restaurierung des Sandsteinkreuzes finanziert und einige Bänke gestiftet. Tschirchs Vorstandskollegen Hans-Jürgen Brems und Hans-Werner Vetter sowie Stiftungsratsmitglied und Sparkassenvertreter Wolfhard Hensel freuten sich über die Verbesserungen. Friedhofsmanager Florian Bergner begann sofort mit der Verteilung der Kannen.

Im Rahmen des Pressetermins präsentierte Bärbel Schader auch das fertiggestellte Pflaster im dritten Urnenhof. Es hat 25 000 Euro gekostet. Friedhofsverwalter Peter Jakob teilte mit, dass auch bereits ein Spender für eine Figur gefunden wurde. Der Ausbau des vierten Abschnittes ist für 2020 geplant. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018