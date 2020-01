Handwerker haben in St. Josef einiges zu tun

Bobstadt.Zum festlichen Neujahrsempfang hatte die katholische Kirchengemeinde St. Josef eingeladen. Neben den Gemeindemitgliedern waren auch zahlreiche offizielle Gäste in den Saal des Pfarrzentrums gekommen. Fröhlich grüßte hier der Kirchenchor unter der Leitung von Herbert Ritzert mit dem Lied „Geh unter der Gnade“.

Lioba Neuhaus, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, hieß die Gäste willkommen. In der Ansprache ging sie auf die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr ein und zeichnete das Bild einer sehr lebendigen Gemeinde. Dazu gehören unter anderem die Kindertagesstätte Maximilian Kolbe, die Messdiener, Kommunionhelfer, Lektoren, der Kirchenchor die gesellige Seniorengruppe und die Sternsinger.

Daneben nahmen Gemeindemitglieder an den Seminaren der Erwachsenenbildung teil. Ganz besonders hob die Vorsitzende das Pfarrfamilienfest hervor und ging ferner auf die Konzerte der Gruppen „Spirit“ und „Emotion“ in der Kirche ein. Unterm Beifall der Gäste sagte sie den zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern Dank für ihr Engagement.

Nach Liedbeiträgen der Kindergartenkinder und der Sternsinger stellte der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Hans-Georg Gött, die Arbeit dieses Gremiums vor. Neben Gött als Vorsitzendem gehören Pfarrer Adam Malczyk, Ute Bosic, Ursula Cornelius, Heinrich Chaba, Lioba Neuhaus, Ursula Reif und Raimund Vormehr dazu. Ihnen dankte der Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit. In den Dank schloss er ausdrücklich auch Kirchenrechnerin Rosel Halkenhäuser mit ein.

Gött ging auf die Reparaturmaßnahmen an Kirche und Pfarrzentrum ein. Ebenso wurden Reparaturen und weitere Arbeiten am Kindergarten vorgenommen. Im Ausblick wies Gött auf die bevorstehende Wahl des neuen Verwaltungsrates hin. Ferner wird eine neue Pfarrsekretärin gesucht. Auch stehen weitere Unterhaltungsarbeiten an.

Schließlich ging die Beauftragte des Verwaltungsrates für die Kindertagesstätte, Ursula Cornelius, auf die Arbeiten ein, die bis zum Jahresende durchzuführen waren. Das alles wurde termingerecht abgeschlossen. Ferner wurden neue Möbel angeschafft. Beim Tag der offenen Tür war alles zu besichtigen. Geplant wird derzeit eine Erweiterung der Kindertagesstätte um eine weitere Gruppe mit 25 Kindern. Darüber laufen schon Gespräche mit Diözese und Stadt.

Spende an Tafel

Kita-Leiterin Daniela Rentzsch und etliche Kinder überreichten der Bürstädter Tafel eine Spende in Höhe von 153 Euro. Das war ein Teil des Erlöses aus einer Verkaufsaktion beim Martinsfest. Werner Strauß von der Tafel freute sich sichtlich über die Gabe, die dem Betrieb der Einrichtung zugute kommt. Immerhin versorgt die Tafel zur Zeit 380 Personen, darunter 170 Kinder. Dabei sind zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Einsatz, wie Strauß erklärte. Die Waren, überwiegend Lebensmittel, stellen Bürstädter Geschäfte sowie einige Landwirte zur Verfügung.

Mit Musik der Gruppe „Spirit“ klang der offizielle Teil des Neujahrsempfangs aus. Die Gäste blieben noch in geselliger Runde beisammen. eib

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020