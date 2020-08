Harmonie Bürstadt probt wieder

Bürstadt.Nach langer Corona-Pause wird der MGV Harmonie Bürstadt am Freitag, 21. August, wieder mit den Chorproben im Vereinsheim beginnen. Unter Einhaltung der bestehenden Regelungen werden die Proben nach Stimmlagen getrennt durchgeführt. In Abstimmung mit Chorleiter Thomas Adelberger beginnt der Chor Inspiration, aber die Sängerinnen und Sänger der anderen Chöre können ebenfalls an den Proben teilnehmen. Folgende Zeiten sind vorerst vorgesehen: 18 Uhr bis 18.35 Uhr Sopran 2; 18.45 Uhr bis 19.20 Uhr Sopran 1; 19.30 Uhr bis 20.05 Uhr Alt; 20.15 Uhr bis 20.55 Uhr Männer. Der Zugang in den Probensaal erfolgt über den Haupteingang. Als Ausgang wird die Hintertür genutzt. Zwischen den Proben der einzelnen Stimmen wird der Saal gelüftet. Die Teilnehmer der nächsten Probe werden deshalb gebeten, erst nach Aufforderung den Saal betreten und an die Mund- Nasenbedeckung denken. Gerne begrüßen die Mitglieder auch Interessierte, die sie schrittweise in den Chor integrieren können. red

