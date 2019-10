Harmonie-Chöre singen mit viel Herz

Bürstadt.Seit Januar haben die Sänger für das große Jubiläumskonzert zum 120-jährigen Bestehen der Bürstädter Harmonie geprobt. Denn es sind viele Lieder dabei, die die Chöre des Vereins bisher noch nicht vor Publikum gesungen haben. Das Motto lautet: „Wenn Musik dein Herz erfüllt.“

„Das war auch die Vorgabe bei der Programmzusammenstellung. Wir haben die Sänger gefragt, bei welchen Titeln ihnen das Herz aufgeht, und so es ist dann entstanden“, berichtete Dirigent Thomas Adelberger, der die musikalische Gesamtleitung des Konzerts hat.

Das Konzert ist am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, in der Kirche St. Michael. Der musikalische Bogen ist gespannt zwischen zwei „Halleluja“, die jeweils zu Beginn und am Ende der rund 75 Minuten von allen Chören gesungen werden.

Dazwischen haben alle Formationen ihren Auftritt, der Kinderchor unter der Leitung von Michael Held, der Gemischte Chor, das Frauen- und das Männerensemble sowie der junge Chor Inspiration. Der feiert sein 30-jähriges Bestehen, der Frauenchor wird 50. Es gibt zwar keinen eigenen Männerchor mehr. Dafür hat sich ein Ensemble aus rund zwölf Sängern der übrigen Chöre gebildet, die den Part mit den Liedern für die männlichen Gesangsstimmen meistern werden.

„Die Liste der Titel ist bunt gemischt. Von Klassik wie Mozart und Händel, über Gospels und Schlager bis hin zu ganz modernen Stücken wie zum Beispiel von Coldplay ‚Viva La Vida‘“, kündigte Adelberger an. Aber auch ein afrikanisches Vater Unser „Baba Jetu“ ist mit dabei. Gesungen wird auf Deutsch, auf Latein, auf Englisch und natürlich in einer afrikanischen Sprache.

Es gibt einige Solopartien von Chorsängern. Externe Solisten sollten absichtlich nicht dazu gebeten werden. „Das Konzert ist unter anderem ein Geschenk von uns für uns“, meinte der Dirigent. Die Sänger werden von einigen Instrumentalisten unterstützt. Sie wollen viele Stücke auswendig singen. „Auswendig singen heißt auf Englisch ‚to do it by heart‘ – also etwas von Herzen machen. Da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Motto.“

Wenn alle Sänger zusammen auf der „Bühne“ beziehungsweise im Chorraum stehen, werden es über hundert sein, die ihre Stimme gemeinsam erklingen lassen. Hinter dem ganzen Auftritt in der Kirche steht der Wunsch nach Frieden in der Welt. „Den haben wir nötiger als je zuvor, damit wieder ‚Harmonie‘ herrschen kann.“

Die Moderation beim Konzert ist Anna Fritz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten – zur Unterstützung der Chorarbeit. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019