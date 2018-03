Anzeige

BÜRSTADT.Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Bürstädter Männergesangvereins Harmonie von 1899 im Vereinsheim in der Waldgartenstraße. Mehr als 60 der aktuell 414 Vereinsmitglieder hörten den Jahresrückblick von Schriftführerin Petra Seifert, die von einem „Jahr 2017 mit vielen besonderen Momenten“ sprach.

Nach der stimmungsvollen Eröffnung durch den Liedvortrag des großen gemischten Chors mit dem Titel „Teure Heimat“ – Gefangenenchor aus Nabucco – und der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walter Brenner ließ die Schriftführerin das Vereinsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen Revue passieren.

Höhepunkte waren dabei die Teilnahme am Industriegebietsfest, das eigene Waldfest an Vatertag, die Vereinsausflüge im Sommer, ein Familienabend und zahlreiche Auftritte der verschiedenen Gesangsformationen bei vielen Vereinen in der näheren und weiteren Umgebung. Als besonderen Höhepunkt stellte Seifert die zwei Konzerttage des Chors „Inspiration“ im August 2017 heraus und das zehnjährige Jubiläum des Harmonie-Konzertmeisters Thomas Adelberger.