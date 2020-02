Harmonie zündet närrische Raketen

Bürstadt.Im ausverkauften Haus des Bürstädter MGV Harmonie steppte der Bär. „Wir haben 13 Programmpunkte“, kündigte Sitzungspräsident Claus Laut voller Stolz an. Ihm zur Seite stand Petra Seifert, die Gesangstalente, Büttenredner und ein Männerballett aus den eigenen Reihen ansagen durfte. Zudem bereicherten begabte Karnevalisten befreundeter Vereine den Abend. Vollblutmusiker Patrick Embach sorgte für den musikalischen Schwung. Am Ende der Nacht schaute als weitere gesangliche Bereicherung – fast schon traditionsgemäß – Barbara Boll vorbei.

Zum närrischen Auftakt schmetterten die „Schwererziehbaren“ der Harmonie lustige Lieder und lobten: „Es ist so schön, es ist so fein, heut bei der Harmonie zu sein“. Sie lösten – wie auch Leonie Weitz – erste Lachsalven aus. Das jüngste Büttenass Bürstadts berichtete von den handwerklichen Unzulänglichkeiten ihres Papas. Mit gekonntem Augenaufschlag und entsprechender Gestik hatte sie dabei nicht nur ihr Publikum fest im Griff, sondern auch Patrick Embach. Nachdrücklich forderte sie ihre „Tuschs“ ein.

Mutter als Hilfslehrerin

Die tänzerischen Höchstleistungen von Xenia Opielka und Dominik Weber wurden ebenfalls gebührend gefeiert. Zu ihrer Rock’n’Roll-Nummer gehörten beeindruckende Hebefiguren. Als Garantin für erstklassigen Fastnachtsgenuss erwies sich einmal mehr Heike Hildebrand. Das Büttenass des HCV Hofheim gewährte urkomische Einblicke in das Leben einer zur Hilfslehrerin verurteilten Mutter. Sie klagte über den Stress der Grundschüler und löste dabei schockwellenartige Lach- und Applauswellen aus.

Ein bisschen gemütlicher ging es bei Lui Schweikert zu. Nach langer Suche nach einer passenden Frau kam er zum Schluss: „Isch heirat misch selbscht“. Wer dem Vortrag von Gerlinde Ofenloch gelauscht hatte, dem erschien diese Entscheidung durchaus eine Überlegung wert. Denn wie sie aus ihrem verkorksten Eheleben berichtete, war sie mit einem ganz gemeinen – aber wirklich ganz gemeinen – Ehemann geschlagen.

Nach so viel Leid und vermeintlichem Elend brachten die Diamond Chicks des Bürstädter Fastnachtsclubs wieder Farbe und Lebensfreude auf die Bühne. Ihre tänzerischen Einlagen gefielen dem Publikum hervorragend. Auch der Liedvortrag einiger Mitglieder, zu dem Dirigent Thomas Adelberger die Musik geliefert hatte, wurde kräftig gefeiert. Brüllendes Gelächter heimste auch Jürgen Haar als „Sainäwwels-Karl“ ein.

Von Kopf bis zu den Füßen

Einen Anatomieunterricht der besonderen Art lieferte „Professor“ Gerd Bartel. Vom Kopf über den Bauch bis zu den Füßen wissen die Harmonie-Narren seit diesem Kappenabend bestens über ihren Körper Bescheid. Zwei Dinge, die niemals fehlen dürfen und auch in diesem Jahr zu den Hochgenüssen gehörten, war der Auftritt des Männerballetts und Michael Held alias „Dr. Schambein“.

Während das Ballett sich „irisch“ gab, verwandelte sich Kinderchorleiter Held in Roland Kaiser, Howard Carpendale oder Wolfgang Petri. Mit umgedichteten Texten widmete er sich der Körperbehaarung in verschiedenen Bereichen. In das ausgelassene Tohuwabohu rauschte das Stadtprinzenpaar Sabine III. und Prinz Michael II. An diesem Abend zu acht Terminen unterwegs, fiel die Stippvisite diesmal etwas kürzer aus.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020