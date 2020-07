Harte Schläge gegen die Corona-Krise

Bürstadt.„Es war schon ein bisschen niederschmetternd“, sagt Dennis Guckert – ein treffendes Bild für einen Boxer, der von heute auf morgen auf seinen Sport verzichten muss. „Wir hatten im März eine sehr motivierte Truppe und waren richtig gut im Training. Noch im Februar waren wir bei einem Newcomer-Turnier in Limburg und haben dort einen von drei Wettkämpfen gewonnen.“

Doch dann kam der Lockdown wegen Corona: „Man investiert viel Arbeit und Zeit in den Sport und wird dann plötzlich ausgebremst“, erzählt der Trainer und erste Vorsitzende beim Boxring Bürstadt.

Um seine Jugend- und Erwachsenenmannschaften in der boxfreien Zeit trotzdem fit zu halten, hat der 39-Jährige Trainingspläne erarbeitet: „Die Engagierten haben von mir Laufpläne mit Übungen zu Fitness, Grundstellungen, technischen Grundlagen und Schattenboxen bekommen. Es ist natürlich aber etwas anderes, wenn die anderen Trainer oder ich mit den Jungs üben – alleine sieht man das Training oft gelassener“, sagt Guckert am Telefon schmunzelnd. „Das Hauptaugenmerk war, dass die Fitness gehalten wird. Einer ist sehr engagiert, der hat sich in den letzten Wochen sogar verbessert, andere waren ein wenig eingerosteter.“

Seit etwa fünf Wochen sind Guckert und seine Boxring-Kollegen nun wieder aktiv: „Anfangs war die Turnhalle in der Bürstädter Schiller-Schule, in der wir trainieren, noch geschlossen. Deshalb sind wir auf das Freizeitkicker-Gelände ausgewichen. Wir haben dort Flächen mit Hütchen im Abstand von vier bis fünf Metern abgesteckt, damit jeder genug Platz hatte, sich zu bewegen.“

Besonders die Kinder seien glücklich gewesen, dass es wieder losgegangen sei. „Wir haben mit Fitness ohne Kontakt angefangen – jeder hat an einem Hütchen Stand- und Bewegungsübungen wie Hampelmann oder Liegestützen gemacht.“ Natürlich findet das Training mit Handdesinfektion zu Beginn statt – und mit Listen, um seinen Namen abzuhaken.

Große Freude bei Kindern

Es sei gleich ein großer Zulauf gewesen: „Man hat gemerkt, wie froh die Kinder waren, wieder trainieren zu können und raus zu dürfen“, betont Guckert. Auch das Erwachsenentraining sei gut besucht gewesen. „Aber anfangs waren noch viele wegen Corona verunsichert. Einige im Verein sind über 60 Jahre alt, da war die Hemmschwelle größer, sich aufzuraffen. Das ist aber auch verständlich.“

Momentan sei nicht nur das Training in der Halle wieder möglich, sondern auch Kontaktsport mit bis zu zehn Personen sowie die Nutzung von Boxsäcken. „Wir haben an den Eingängen der Sporthalle Desinfektionsstationen aufgestellt. Das Training selbst läuft fast so ab wie draußen – nur mit ein bisschen weniger Platz“, erklärt der Boxtrainer.

„Wenn weniger als zehn Leute kommen, trainieren wir mit Kontakt, wenn die Zahl darüber liegt, bis 15 sind erlaubt, muss das Training umgeplant werden.“ Die Sportler werden in Gruppen eingeteilt, die Sporthalle in zwei Bereiche unterteilt – „damit die einzelnen Gruppen auch genug Abstand haben.“ Teils werde auch der Platz draußen vor dem Gebäude genutzt.

So schön es sei, wieder im Verein boxen zu dürfen, „es ist schon sehr viel mehr Aufwand für uns Trainer“. Wer zum Training kommen möchte, muss sich per WhatsApp anmelden. Boxsäcke müssen nach Gebrauch desinfiziert werden, ebenso wie die Bodenmatten, wenn sie genutzt wurden. Früher sei Guckert eine halbe Stunde vor Beginn gekommen, um Vorbereitungen zu treffen. Nun brauche er eine Stunde vorher und eine Stunde nachher. „Und ich habe mir angewöhnt, immer einen Plan B in der Tasche zu haben“, sagt der 39-Jährige und lacht.

Lockerung ab 1. August

Ein Lichtblick für den Boxring ist, dass die Landesregierung am Donnerstag weitere Lockerungen beschlossen hat: Ab dem 1. August können Mannschaftssportarten wieder uneingeschränkt ausgeübt werden – zuletzt war Kontaktsport nur mit maximal zehn Personen möglich. Wichtig dabei bleibt aber, dass die Hygieneregeln eingehalten werden.

Ob der Verein auch finanzielle Einbußen durch die Krise hat, wird sich noch herausstellen: „Wir machen bei Veranstaltungen der Stadt Bürstadt mit wie bei der Aufräumaktion ,Saubere Landschaft’ oder den Ferienspielen. Dafür gibt es für die Vereine Punkte, die dann auf die Fördergelder angerechnet werden“, erklärt der Trainer. Da beides nun nicht wie geplant stattfinden konnte, „wissen wir noch nicht, wie die Stadt das regelt“. Niederschmetternd sei es aber allemal, „weil es einfach toll war, mit den Kindern bei den Ferienspielen zu arbeiten“.

Enttäuscht sind die rund 100 Boxring-Mitglieder aber vor allem, weil sie ihren eigenen Club nicht feiern dürfen. „Das ist richtig blöd. Wir haben jetzt 40. Jahrestag. Eigentlich wollten wir ein kleines Weinfest machen und dazu eine größere Boxveranstaltung auf die Beine stellen“, sagt Guckert. Es seien einfach schwere Zeiten. „Aber immerhin dient alles dem guten Zweck und die Maßnahmen haben ja auch Früchte getragen – da reicht der Blick in Nachbarländer wie Frankreich.“

