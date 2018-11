Haushalt steht zur Debatte

Bobstadt.Der Bobstädter Ortsbeirat trifft sich am Dienstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung steht die Förderung der Bobstädter Kerwe durch die Stadt Bürstadt. Dazu liegt ein Antrag der Grünen vor. Weiteres Thema ist der Haushaltsentwurf für kommendes Jahr. Außerdem wird über Maßnahmen in der Frankensteinstraße gesprochen. Diesen Punkt hat die CDU auf die Tagesordnung gesetzt. Schließlich geht es noch um die Abschlussarbeiten in der Chausseeallee. Für Bürger besteht die Gelegenheit, unmittelbar vor Eröffnung der Sitzung, Fragen zu den Themen zu stellen. red

