HCV Bürstadt geht wieder online

Bürstadt.Der Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt strahlt am Samstag, 23. Januar, um 19.11 Uhr noch einmal seine Online-Sitzung auf Youtube aus. Die Premiere am vergangenen Samstag war für die Aktiven ein voller Erfolg. „Wir hatten so viele tolle Reaktionen – nicht nur aus Bürstadt, sondern auch von befreundeten Vereinen aus Ober-Ramstadt oder Rheinhessen. Selbst unser Ehrenpräsident Pit Wattendorf aus Wesel hat sich gemeldet“, sagt der Vorsitzende Frank Reichmann. Er sei selbst überrascht worden von der großen Resonanz. In der Spitze hätten 480 Geräte den Film abgerufen. „Wenn wir davon ausgehen, dass rund drei Leute jeweils vor dem Bildschirm saßen, hatten wir so viele Zuschauer wie sonst in drei Sitzungen.“

Sogar in der Schweiz wurde die Sitzung mit Genuss verfolgt, wie Uwe Schwarz unserer Redaktion berichtet. Die ganze Familie grüßt aus Döttingen in die alte Heimat nach Bürstadt und Riedrode. „Auch meine Frau und ich haben mit etwas Wehmut, aber doch mit mehr Freude den Samstagabend vor dem Fernseher gesessen.“ So konnten die beiden „mit Freunden parallel und virtuell“ einen tollen Abend feiern. „Man stelle sich vor, es gäbe diese Medien nicht. Alles wäre noch bescheidener in dieser Zeit der Pandemie“, findet Uwe Schwarz, der an die Organisatoren und Verantwortlichen des HCV ein großes Dankeschön richtet – besonders aber an Präsident Patrick Brenner. „Weil wir uns seit der Schulzeit kennen und das auch heute noch pflegen“, wie der Bürstädter in der Schweiz berichtet. Wie viele andere Narren in der Corona-Auszeit freut sich auch die Familie Schwarz riesig auf die Zeit, wenn man sich wieder „richtig“ treffen und feiern kann.

Diesen Samstag würde traditionell die vierte Prunksitzung des HCV über die Bühne gehen – die wie alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden musste. Deshalb haben die Aktiven schon im Herbst begonnen, alte Filme zu sichten. Aus alten Aufnahmen mit HCV-Größen sowie Gardetänzen und aktuellen Auftritten schufen sie die Online-Sitzung – ganz nach dem Motto „Lasst uns weiter Spaß verbreiten, Freude bringen und zusammen stehen“. Büttenstar Damiano Brucato etwa hielt seine Rede erst kürzlich im Vereinsheim des HCV, genauso wie die Moderatoren Patrick Brenner und Andrea Ebeling. cos/sbo

