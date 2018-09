HCV lädt zum Weinfest

Bürstadt.Das Weinfest im Lächner lädt am Samstag, 22., und Sonntag, 23. September, ein. Ausrichter ist der Heimat- und Carneval-Verein Bürstadt, der mit Spezialitäten rund um den Rebensaft die Besucher am Vereinsheim, Die Lächner 9, verwöhnen will. Das Fest beginnt samstags um 17 Uhr mit dem gemütlichen Beisammensein. Sonntags folgt ab 10 Uhr die 8. Stadtmeisterschaft im Asphaltstockschießen mit Frühschoppen. Anschließend gibt es Mittagsessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Dazu ist die Bevölkerung in und um Bürstadt eingeladen. Die Mitglieder können ihre Kuchenspenden am Sonntag, 23. September, ab 10 Uhr im Vereinsheim abgeben. red

