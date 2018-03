Hebesätze gestiegen

Anzeige

Ried.Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer und dem Einkommenssteueranteil die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Unterschieden werden Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliches Vermögen und Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude. Jede Kommune bestimmt mit dem Hebesatz die Höhe der Steuer. Dieser stieg in den vergangenen Jahren stark an.

Bürstadt: Die Grundsteuer B ist seit 2006 von 230 auf 430 Prozentpunkte erhöht worden. Die Grundsteuer A liegt bei 350, die Gewerbesteuer bei 360 Prozentpunkten. Das sei der klammen Haushaltslage geschuldet, erklärt Kämmerei-Chef Ralf Kohl. „Wir haben aber nicht vor, noch weiter zu erhöhen.“

Biblis: Die Grundsteuer B liegt in Biblis bei 475 Prozentpunkten 2006 waren es noch 210. „Das klingt viel, beträgt aber 33 Euro pro Jahr bei einer 75-Quadratmeter-Wohnung in einem Haus mit vier bis sechs Parteien“, rechnet Bürgermeister Felix Kusicka vor. Das seien 45 Cent pro Quadratmeter. „Der Hebesatz treibt die Mietpreise also nicht nach oben“, betont er. Grundsteuer A liegt bei 360 Prozentpunkten, die Gewerbesteuer bei 357. Kusicka erinnert daran, dass der Gemeinde Gewerbesteuer in Höhe von 2,5 Millionen Euro weggebrochen ist. Deshalb habe die Kommune die Steuer massiv erhöht.