„Heilanstalt“ öffnet die Türen

Seit Jahren lädt Familie Schmitt zur Halloween-Feier ein. © str/A

Nordheim.Wer sich in der Halloween-Nacht, 31. Oktober, so richtig gruseln möchte, ist dieses Jahr erneut in Nordheim in der Altrheinstraße 2 richtig. Ab 18 Uhr organisiert Kay-Marion Schmitt in ihrem Haus wieder einmal eine Grusel-Veranstaltung für Jung und Alt.

20 Darsteller im Einsatz

Figuren aus bekannten Horrorfilmen sind während dieser Veranstaltung in Schmitts „Heilanstalt“ eingesperrt. Beispielsweise Samira aus dem Horrorklassiker „The Ring“, Regan aus dem Film „Der Exorzist“, der allseits bekannte Joker und viele mehr. Natürlich werden auch gruselige Ärzte und Pfleger zur Stelle sein. Insgesamt sind in der Halloweennacht 20 Darsteller und noch mal zehn Helfer im Hintergrund zu Gange. Die Besucher werden als neue Patienten aufgenommen und vom Pflegepersonal mit Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln durch die Anstalt geführt. „Wer möchte auch gerne mit Zwangsjacke“, sagt Veranstalterin Kay-Marion Schmitt.

Für die kleinen Besucher ist auch gesorgt, im Hof wird alles etwas weniger gruselig gestaltet. Und um danach noch ein wenig zu verweilen, sei für Essen und Trinken gesorgt, so Schmitt.

Eine Kleinigkeit ist neu. Alle Teilnehmer über 16 Jahre werden 99 Cent Eintritt zahlen müssen, da die Kosten laut Schmitt alleine nicht mehr zu tragen seien. Schon die Kostüme kosteten ein kleines Vermögen, berichtet sie. see

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018