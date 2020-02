Heilerin gerät in Gefahr

Bürstadt.Bücherei-Mitarbeiterin Iris Held empfiehlt „Die Kräutersammlerin“ von Heidrun Hurst, der historische Roman spielt im 14. Jahrhundert im Schwarzwald. Hauptfigur ist die junge Johanna, die ihre Fähigkeiten als Heilerin und Kräutersammlerin ihrem Dorf zur Verfügung stellt. Sie entdeckt eines Tages im Wald ein totes Mädchen, das scheinbar von Wölfen getötet wurde. Als weitere Mädchen verschwinden, versucht Johanna, etwas darüber herauszufinden, was sich aber als schwierig erweist. Dann wird ihr ein verstörtes junges Mädchen gebracht, das sie bei sich aufnimmt, um es zu heilen. Es stellt sich heraus, dass das junge Mädchen scheinbar von einem weißen Wolf aufgezogen wurde, der nicht von ihrer Seite weicht. Johanna kümmert sich um das Mädchen und den Wolf, was ihr das Misstrauen der Dorfbewohner einbringt. Durch ihr ehrliches Mundwerk und ihre Neugier gerät sie selbst in Gefahr.

Iris Held hat das Buch sehr gut gefallen. Sie findet, dass die Charaktere gut dargestellt wurden und Heidrun Hurst die Geschichte lebendig erzählt hat. Durch die verschwundenen Mädchen komme eine zusätzliche Spannung ins Spiel. Sehr gerne möchte Iris Held eine Fortsetzung lesen. red

