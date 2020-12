Heiliger Michael erstrahlt in neuem Glanz

Bürstadt. Die Arbeiten an der Kirche St. Michael dauern länger als erwartet - aus gutem Grund: Malermeister Jürgen Heiser arbeitet gerade noch an der Fassade über dem Eingang und am Bild des Heiligen Michael. „Das war jetzt schon möglich, weil wir an der Ostseite Geld gespart haben: Der Putz dort war besser als gedacht und musste nicht komplett abgeschlagen und erneuert werden“, erklärt Manfred Hartmann vom Verwaltungsrat.

Dass das Relief mit dem Namensgeber der Kirche noch im ersten Bauabschnitt verschönert wird, freut auch Pfarrer Peter Kern besonders. Heiser hat am Donnerstag die Konturen des Heiligen mit dem Pinsel gestrichen. Pünktlich vor Weihnachten soll das Gerüst verschwinden und den Blick auf die frisch verputzte Kirche freigeben.

Die Arbeiten der Dachdecker, Zimmermänner, Steinmetze, Verputzer und Maler am Dachstuhl sowie an der Fassade verschlingen insgesamt 400 000 Euro. Die Frontseite mit dem Relief war erst im zweiten Bauabschnitt geplant, wenn auch der Eingangsbereich mit den Säulen umgestaltet werden soll. Dafür rechnet Hartmann mit weiteren 300 000 Euro. Neu verputzt werden sollen dann noch das Langhaus zum Innenhof hin sowie der Übergang zum Pfarrhaus.

Wie lange die Wände dort noch grau bleiben, weiß Hartmann nicht. Den Zeitplan legen die Bürstädter mit der Diözese fest, von der sie auch wieder einen Zuschuss erwarten. Angesichts der Sparwelle im Bistum stehe diese Investition aber in den Sternen, fürchtet Hartmann. Immerhin übernimmt Mainz mit 370 000 Euro einen Großteil der Kosten des ersten Bauabschnitts. cos

