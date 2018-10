Heimteams mit weißer Weste

Nordheim/Wattenheim.Zwei Heimspiele, zwei Siege: Die Bilanz der Herrenteams der SG Nordheim/Wattenheim am vergangenen Spieltag kann sich sehen lassen.

SG NoWa 2 – SV Schönberg 2:0

Die Partie der zweiten Garde der SG NoWa gegen den SV Schönberg war von einer ereignislosen ersten Halbzeit geprägt, in denen sich die gut sortierte Abwehr der Platzherren und die schnell und direkt aufspielende Offensive der Gäste weitestgehend neutralisierten. Für kurze Spannungsspitzen sorgten lediglich Klinger und Koszarny, die auf beiden Seiten nach Eckbällen die jeweiligen Querlatten der Tore zum Erzittern brachten.

Umso heißer ging es dafür in der zweiten Hälfte zu, nachdem der Schiedsrichter nach Handspiel im Strafraum Schönbergs auf den Punkt zeigt, was für laute Proteste auf Seiten der Gäste sorgte. Mit dem fälligen Strafstoß scheiterte Malte Gress noch an Torwart Dyrcz. Den resultierenden Eckball brachte NoWa-Spielmacher Schäfer dann derart überraschend scharf auf den kurzen Pfosten, das Keiz gegen den einschussbereiten Gremm nur noch volles Risiko verteidigen und das Leder ins eigene Gehäuse lenken konnte.

Es entwickelte sich nun eine sehr ruppige Partie, in der die Gäste vor allem im Unparteiischen ihren Nemesis zu sehen schienen, selbigem aber durch zahlreiche Fouls und viel Gemecker letztlich auch nicht mehr viel Entscheidungsspielraum dabei ließen, zwei Schönberger Akteure in der Schlussphase mit Platzverweisen zu versehen. Die folgende Überzahl nutzte NoWa-Allrounder Jonas Haasler dann gnadenlos aus und sorgte in der 89. Minute für die Entscheidung, als er einen schnellen Angriff der Gastgeber zielsicher abschloss.

SG NoWa – SV Unter-Flockenbach II 4:1

Die Zuschauer durften beim Heimspiel der SG NoWa gegen den SV Unter-Flockenbach II zunächst zwei Mannschaften auf Augenhöhe bei einem offenen Schlagabtausch zusehen, wo schneller Konterfußball auf geordnete Defensiven traf.

Ein erstes Raunen ging durchs Stadion, als NoWa-Angreifer Tobias Theiss das Netz der Gäste zum zappeln brachte, als er das Leder im rechten Toreck versenkte – der Unparteiische entschied jedoch auf Abseits.

In der 41. Minute ließ Theiss dann aber keinen Zweifel mehr ob der Regelkonformität seines Treffers zu, als er nach einem Befreiungsschlag die Verfolgung des Spielgerätes aus der eigenen Hälfte aufnahm, mit unwiderstehlichem Tempo der gesamten Unter-Flockenbacher Hintermannschaft enteilte und nach sehenswertem Sprint höchstselbst abgezockt einschoss.

Die Gäste gaben sich jedoch in der zweiten Hälfte nicht auf und spielten weiter einen schnellen und offensiven Fußball, dem die NoWa-Akteure aber standzuhalten vermochten. Nach sauberem Kombinationsspiel von Tobias Theiss und Philipp Grünig war es dann Daniel Theiss, der zu Beginn der Schlussviertelstunde auf 2:0 erhöhen konnten. Fast im direkten Gegenzug kamen die Gäste dann jedoch noch zum Anschlusstreffer, als Joshua Weihrich nach einem Eckball per Kopf das 1:2 markierte.

Wer sich hier jedoch die Hoffnung auf zittrige Schlussminuten versprach, der hat seine Rechnung ohne NoWa-Joker Malte Gress gemacht: Der muntere Mittelfeld-Mann bewies seinen Torriecher gleich doppelt, als er nach Flanken von Tobias Theiss in der 81. und 86. Minute goldrichtig stand und mit seinen beiden Treffern dafür sorgte, dass beim verdienten Heimsieg der Stark-Elf nichts mehr anbrennen konnte. red

