Heiße Party-Nacht gefeiert

Anzeige

Bobstadt.Zum Abschluss der Bürstädter Stadtmeisterschaften veranstaltete der SV Vorwärts Bobstadt eine Party-Nacht auf seinem Vereinsgelände. Ab 19 Uhr unterhielten DJ Mario und DJ Charly die kleinen und großen Gäste und Fußballfans mit einem bunten Mix aus beliebten Musikklassikern und modernen Chart Hits.

In diesem Jahr konnte sich die Eintracht Bürstadt den Sieg in einem spannenden Finalspiel gegen die Spielgemeinschaft FSG Riedrode mit einem 2:0 sichern. Somit blieb der Verein ungeschlagen und nahm den verdienten ersten Platz des Turniers mit insgesamt neun Punkten und einer Quote von 15:0 Toren ein.

Während die Spieler bei hohen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein auf dem Feld ganz schön ins Schwitzen kamen, konnten die Besuche das Spiel dagegen gemütlich von Bierbänken aus mitverfolgen und unter Sonnenschirmen ein kühles Bier oder eine erfrischende Cola genießen. Um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen, waren zahlreiche freiwillige Helfer und Vereinsmitglieder ab 14.30 Uhr bis spät in die Nacht am Werk. Das DJ-Duo Mario und Charly nahm währenddessen fleißig Musikwünsche an und sorgte für gute Stimmung.