Zur Mitgliederwerbung hatten die jungen Leute Infostände aufgestellt. Aber nicht nur die Kinderfeuerwehr nutzte die Gunst der Stunde, auch die Einsatzabteilung braucht neue Mitglieder – genauso wie der Spielmannszug.

Kaum hatten es sich die ersten Besuche an den Tischen und Bänken im Gerätehaus gemütlich gemacht, überreichte der Katholische Kirchenmusikverein einen bunten Melodienstrauß. Sie übergaben musikalisch „Tulpen aus Amsterdam“ oder unterstrichen den Tag treffend mit „Wunderbar“.

Alfred Engert, seit Jahren engagierter Feuerwehrvereinschef, kündigte an, dass die Überschüsse aus dem arbeitsreichen Tag der Feuerwehrjugend zugutekommen sollen. Denn der Nachwuchs braucht neue Geräte für das Jugendzeltlager. Auch ein neuer Wimpel soll die mittlerweile 50 Jahre alte Fahne ersetzen.

Messestand auf der Wunschliste

Zudem will die Wehr einen Messestand erwerben, um sich so noch besser in der Öffentlichkeit zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. „Wir nehmen auch gerne Seiteneinsteiger in unsere Reihen auf“, betonte Engert. Er hatte noch bis spät in der Nacht am heimischen Backofen gestanden und einen Kuchen für das reichhaltige Büffet gebacken.

Insgesamt packten rund 70 aktive und passive Mitglieder mit an. Zudem standen die Brandschützer gleichzeitig für den Notfall bereit. Ihren imposanten Fuhrpark hatten sie vors Gerätehaus gefahren und zur Besichtigung freigegeben. Fasziniert waren nicht nur die Kleinen, auch so mancher Papa riskierte einen Blick auf die Wunderwerke der Technik.

