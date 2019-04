Heist spielt Erhardt

Hans-Joachim Heist als Heinz Ehrhardt – wie im Herbst in Biblis. © Nix/A

Bürstadt.Hans Joachim Heist – bekannt als Choleriker aus der heute-Show im ZDF zeigt sich von einer ganz anderen Seite in Bürstadt. Auf Einladung des Kulturbeirats kommt Heist mit seinem Programm „Noch’n Gedicht! Der große Heinz-Erhardt-Abend“ am Donnerstag, 9. Mai, ins Bürgerhaus Bürstadt.

Heinz Erhardt ist vor 40 Jahren in Hamburg gestorben. Seine Reime sind aber bis heute legendär. Mit seinen Wortspielereien hat er ein Millionenpublikum begeistert. Hans Joachim Heist, der in Seeheim-Jugenheim zuhause ist, hat sogar eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem berühmten Komiker. In dieser Rolle präsentiert er seine besten Gedichte und Lieder: verschmitzt, spitzbübisch und fantasievoll.

Die Platzwahl ist frei. Tickets gibt es für 26,65 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Kundenforum des Südhessen Morgen mit Rabatt der Morgencard Premium 24,12 Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019