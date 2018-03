Helfer freuen sich über 10 500 Euro

Anzeige

„Auch wir werden einen Teil der Jugend geben und einen Teil der Bereitschaft für die Ergänzung von Ausrüstung“, berichtete Hans-Michael Platz vom DRK Biblis. Das DRK Bürstadt will die Jugendarbeit unterstützen und neue Funkgeräte für die Bereitschaft kaufen. Die Feuerwehr Bobstadt möchte einen Defibrillator für Kleinkinder anschaffen. Die Kameraden aus Bürstadt nutzen die Spende für die EDV-Technik. In Hofheim gibt’s einen Zuschuss für ein neues Fahrzeug. Bürgermeister Rainer Bersch als Vertreter der Feuerwehr Groß-Rohrheim verkündete, dass die 500 Euro in die digitale Atemschutzüberwachung fließen.

„Wir investieren einen Teil in die Kleidung für die Bereitschaft und in unsere Kleiderkammer für Bedürftige, da werden Regale immer benötigt“, erläuterte Norbert Mews vom DRK Groß-Rohrheim. Die Küchensanierung ist ein Thema bei der Feuerwehr Lampertheim. Beim THW Lampertheim ist die Küche schon 30 Jahre alt, und bei der DLRG Lampertheim ist die Spülmaschine kaputt.

Weitere Verlosung

Das Spendengeld stamme direkt von den Bankkunden, betonte Diehlmann – und zwar aus dem Gewinnsparen. Von monatlich fünf Euro Einsatz werden vier Euro gespart, ein Euro geht in die Verlosung. „Von diesem einen Euro werden 75 Cent als Gewinne wieder ausgeschüttet, 25 Euro gehen an Menschen in Not sowie an soziale und gemeinnützige Einrichtungen“, führte Diehlmann aus. Dieser Betrag sei auf den ersten Blick „überschaubar“. In der Summe kämen jedoch mehrere Millionen Euro an Spendengeld im Gewinnsparverein zur Ausschüttung.

„Allein in unserem Hause beträgt das gesamte Spendenvolumen im Jahr 2017 rund 50 000 Euro“, so der Vorstand. Und es gab noch mehr bei der Spendenübergabe, denn statt Häppchen wurden zwei Mal 250 Euro für eine der Institutionen direkt vor Ort verlost. So kamen die Feuerwehren aus Biblis und Bürstadt sogar zu einem doppelten Geldsegen. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.02.2018