Helfer für den Bazar gesucht

Bürstadt.Der Bazar rund um St. Michael in Bürstadt findet wie seit vielen Jahren am ersten Wochenende im September statt. Ein wichtiger Aspekt der Vorbereitung für dieses Fest ist die Suche nach Helfern. Alle, die am Bazar-Wochenende tatkräftig helfen möchten, können sich ab sofort im Pfarrgruppenbüro melden.

Auch die Straßen-Sammellisten liegen im Pfarrbüro bereit. Die Spenden, die durch die Haussammlung eingehen, sind wichtig, um für die Tombola hochwertige Gewinne einzukaufen. Das Team, das dafür zuständig ist, bietet die Möglichkeit, Präsente und Spenden sowohl im Pfarrhaus zu den bekannten Öffnungszeiten als auch bei Rita Klöpsch in der Augustinerstraße 14, Telefon 06206/85 66 abzugeben. Wer den Service einer Abholung von Geld- oder Sachspenden nutzen möchte, der vereinbart einen Termin unter der oben angegebenen Telefonnummer. Auch über Kuchenspenden, die am Bazar-Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr abgegeben werden können, freut sich das Organisationsteam. Der Abholservice der Kuchen kann nach Anmeldung im Pfarrbüro genutzt werden. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Das Programm, das bald veröffentlicht wird, wird wieder für alle Altersgruppen etwas bieten und trägt erfahrungsgemäß dazu bei, dass sich Jung und Alt beim Fest rund um die Kirche St. Michael wohlfühlen. red

