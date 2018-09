Helfer können spontan vorbeikommen

Bürstadt.Am heutigen Samstag wird in Bürstadt viel geschafft: Der Freiwilligentag bietet allen, die mit anpacken möchten, eine große Auswahl an Aktionen. 16 Projekte starten heute Vormittag – und weitere Helfer, die sich ganz spontan beteiligen möchten, sind auf jeden Fall willkommen. Das betont die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. „Zum jetzigen Stand können wir vermelden, dass sich rund 200 Bürgerinnen und Bürger bei 16 verschiedenen Aktionen einbringen werden“, heißt es weiter.

Die einzelnen Aktionen am heutigen Freiwilligentag sind:

Reinigung des Grünstreifens auf der Strecke Worms-Bürstadt.

Erstellen eines Wasseranschlusses beim TV-Heim.

Barrierefreier Zugang zum TV-Heim.

Erstellung eines Durchgangs zwischen VfR und TV Gelände.

Streichen der TV-Turnhalle.

Grünschnitt in der Wasserwerkstraße.

Auffüllen der Weitsprunganlage beim TV.

Erstellung eines Durchgangs zwischen PBC und VfR-Gelände.

Schaffung eines Durchgangs zwischen RV 03 und TV-Gelände.

Errichtung eines Abstellplatzes für den Sportkreis Bergstraße beim TV.

Aufstellen von Spielpodesten in der Kita Entdeckernest.

Baum-Sitzkreis im Waldklassenzimmer für die Kita Zwergenwald.

Pflasterarbeiten und Streichen an der TSG-Halle.

Teichanlage und Trockensteinmauer-Erweiterung auf dem Nabu-Gelände.

Neuer Anstrich in der Zuchtanlage des Kleintierzuchtvereins H 18 Bürstadt.

Streichen des Vereinskiosks beim VfB – Boulefreunde Bürstadt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten in Bürstadt können der Kurzbeschreibung auf der Webseite wir-schaffen-was.de entnommen werden. Wer eines unterstützen möchte, kann heute vor Ort vorbeikommen und sich bei den Anbietern melden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.09.2018