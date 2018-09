Helfer packen an

Nordheim.Aus der Wasserpumpe in der ehemaligen Küche des Fährhausturms in Nordheim kommt wieder Wasser, das neue Schild an der Außenwand ist angebracht, der Staub und die Spinnweben vergangener Monate hatten keine Chance. Beim Freiwilligentag „Wir schaffen was“ haben 14 Helfer den Verein für Heimatgeschichte Nordheim dabei unterstützt, den Fährhausturm mit all seinen Räumen und Fenstern auf Hochglanz zu bringen.

Heinz Lahr erleichterte die Arbeit dadurch, dass er einen externen Generator herbeischaffte, so dass erstmalig auch eine Bohrmaschine und ein Staubsauger eingesetzt werden konnten, denn der Turm verfügt über keinen Stromanschluss. Der Verein bedankt sich bei allen Helfern. Nach erfolgreicher Arbeit konnten sich alle durch ein Fleischkäsbrötchen und Getränke stärken, die von der Bürgerstiftung Biblis zur Verfügung gestellt wurden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.09.2018