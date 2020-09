Helfer stehen in den Startlöchern

Bürstadt.Zusammen anpacken, Gutes tun und Spaß haben beim Aufräumen, Werkeln, Reinigen, Anstreichen oder Neugestalten: Das sind die Zutaten, die beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar gefragt sind. Zum siebten Mal spucken unter dem Motto „Wir schaffen was!“ auch die Bürstädter am Samstag, 19. September, wieder kräftig in die Hände.

„Wir leben in einer anderen Zeit und müssen coronabedingt neu denken und kreativ sein“, machte Bürgermeisterin Bärbel Schader bei einem Pressetermin deutlich. Sichtlich erfreut ist sie, dass sich für die 27 geplanten Projekte bereits rund 350 Freiwillige als Helfer angemeldet haben.

„Ich finde es hervorragend“, schwärmt Bärbel Schader. Denn neben den großen Sportvereinen wie TV, TG und TSG beteiligen sich die Messdiener der Pfarrgruppe Bürstadt sowie die Kitas Zwergenwald und Kunterbunt.

Der Künstlerverein Bürstadt renoviert seine neue Lagerhalle und vollzieht den Umzug dorthin. Beim SV DJK Eintracht werden wassersparende Duschköpfe angebracht, und die FSG Riedrode will die Lichtschächte im Sportheim aufarbeiten.

Die Radfahrer wollen eine Reparaturwerkstatt im Keller ihres Vereinsheims einrichten. Und beim Nabu sollen im kommenden Jahr Frühblüher nicht nur für einen schönen Blickfang sorgen, sondern auch Hummeln und Bienen glücklich machen. Zudem soll die Wasserstelle auf dem Gelände gereinigt und aufgewertet werden.

Bei der ambulanten Palliativ- und Hospiz-Initiative ist die Grundsanierung des Hospizgartens geplant. Dort befindet sich bereits ein Bienenstock, der fleißig Honig liefert. Zusätzlich soll es künftig einen kleinen Kräutergarten und eine Naturwiese geben.

Bei den Kaninchenzüchtern H18 werden die Pinsel ebensfalls geschwungen. Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. hat sich mit Familienangehörigen und Freunden vorgenommen, im alla hopp!-Park einen Barfußpfad anzulegen.

Sportler haben viel vor

Eine extrem umfangreiche Liste legen die Sportvereine vor: Sie planen Pflasterarbeiten, den Abriss eines Schuppens, den Anstrich für einen Container, die Verschönerung der Grillhütte, Sand für die Weitsprunggrube, Arbeiten am Eventwagen, Renovierungsarbeiten an Sporthallen, die Restaurierung von Sportgeräten, Malerarbeiten, Arbeiten am vereinseigenen Spielplatz und die Reinigung von Lichtmasten.

Die Koordination für den Freiwilligentag läuft bei Tim Lux vom Stadtmarketing im Rathaus zusammen. Er hat zur Unterstützung der Ehrenamtlichen für diesen Tag den Bauhof mit ins Boot geholt. Zudem werden die vielen Helfer wieder verpflegt. Jeweils ein Brötchen mit Leberkäse – einzeln verpackt – soll gegen Mittag bei den fleißigen Aktiven ankommen. Zudem werden zwölf Baumarkt-Gutscheine unter den Teilnehmern verlost. „Trotz einiger Mehrarbeit bei der Vorbereitung ist der Freiwilligentag bereits jetzt ein Erfolg“, zeigte sich Bürgermeisterin Bärbel Schader begeistert vom Engagement.

