Wattenheim.Die Weihnachtsfeier der Kinderfeuerwehr Wattenheim gefiel allen Anwesenden gut: Zunächst wurden die Kinder begrüßt, und nach einem Rückblick auf das Jahr konnten die Kinder ein Lebkuchenhaus bauen und gestalten. Dann folgte eine Ansprache durch Nikolaus Manfred Gölz, der auch gleich die Weihnachtsgeschenke an die Kinder verteilte. Aufregend wurde es, als die offizielle Übergabe dreier Feuerwehrkinder an die Jugendfeuerwehr mit Helmtausch vollzogen wurde. Bürgermeister Felix Kusicka gratulierte ihnen dazu. Schließlich fand der Jahresabschluss mit Reibekuchen und warmem Apfelsaft in gemütlicher Runde statt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018