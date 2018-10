Herbst auf dem Golfplatz

Wattenheim.Der Herbst ist nicht mehr zu übersehen. Leuchtendes Laub und Nebelfelder machen hier am Golfplatz in Wattenheim deutlich, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Unsere Mitarbeiterin Jutta Fellbaum lässt uns teilhaben an ihrem Blick aus dem Fenster und hat diese wunderschöne Landschaftsaufnahme in die Redaktion geschickt. Auch wenn sich die Sonne in den kommenden Tagen rar macht und es tatsächlich mal wieder regnen soll – die Herbststimmung lässt sich auch dann bei einem Spaziergang im Freien genießen. Also mal sicherheitshalber den Regenschirm suchen. / psBild: Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018