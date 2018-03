Anzeige

Sehr viel Zeit nahm anschließend noch die Debatte um die Ausrichtung des Herbstlaub-Rittes ein. Dem Wunsch, diese kurzweilige Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder auszurichten, stand eine abnehmende Teilnehmerzahl gegenüber. Da lohne sich wirtschaftlich gesehen nicht einmal mehr das Anmieten des Hasenheims, rechnete Vorsitzender Hoffmann vor. Auch fehlen Helfer, wie sich schon in der Vergangenheit zeigte. Ebenso schieden sich die Geister an der Frage, wer fürs Imbiss-Angebot sorgt. So wurde das Thema zunächst einmal vertagt, auch mit Blick auf den Hassellach-Distanzritt, der am 23. und 24. März stattfinden wird.

Die Stallerweiterung soll bald abgeschlossen sein. Die Lieferung der nötigen Bauteile samt Montage wird laut Planung im April stattfinden. Wenn alles fertig eingerichtet ist, könnte im kommenden Jahr ein „Tag der offenen Stalltür“ gefeiert werden. eib

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.03.2018