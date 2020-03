Hering, Bingo und Geselligkeit

Biblis.Im großen Saal des Bürgerzentrums fand das zweite Treffen des Bibliser Seniorentreffs in diesem Jahr statt. Die Tische waren wegen Aschermittwoch zum Thema „Fisch“ eingedeckt und machten Lust auf die eingelegten Heringe. Die Organisatorin Erika Ritter begrüßte die Gäste und informierte über den Ablauf des Nachmittags. Danach wurde Bingo gespielt. Gisela Gibtner betätigte das Bingogerät und nannte die gezogene Zahl, die Maria Müller dann an die Tafel schrieb. So konnte jeder mitverfolgen, was gespielt wurde. Wer fünf Zahlen waagerecht, senkrecht oder diagonal hatte, gewann einen kleinen Preis.

Danach erklärte Maria Müller, was der Aschermittwoch mit sauren Heringen zu tun hat: Als absoluter Fast- und Abstinenztag ist dies ein Tag, an dem kein Fleisch gegessen werden sollte. Nach den Faschingsfeiern tat Saures sein Gutes, und so kam man auf Heringe. Im Anschluss an die Anekdote wurden die appetitlich angerichteten und vom Seniorenteam selbst eingelegten Heringe serviert.

Hinzu kam Felix Berz von der Bürgerstiftung, der Aufnahmen der Veranstaltung für den Ehrenamtsfilm machte. Diese werden erstmalig an der Ehrenamtsverleihung am Freitag, 20. März, im Bürgerzentrum zu sehen sein.

Das dritte Treffen am Mittwoch, 25. März, muss aus organisatorischen Gründen ausfallen. Umso mehr freut sich die Seniorengemeinschaft, dass der Liedernachmittag auf den 29. April verlegt wurde. Gabriella König und Inga Emich werden mit den Senioren alte Schlager und Volkslieder singen. Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein: Alle, die kommen, werden an diesem Liedernachmittag mit leckeren Fleischkäsebrötchen verköstigt. red

