Herr Sumsemann bringt Groß und Klein zum Lachen

Bürstadt.„Igitt, Schokolade. Widerlich“, rief Herr Sumsemann, die Kinder kicherten. „Wir Maikäfer essen nämlich ausschließlich Salat, daher haben wir auch so eine gute Figur“, erklärte der rundliche Käfer, nun kicherten die Erwachsenen. Mit „Peterchens Mondfahrt“ brachte die Theater-AG „Kleiner Bär und Company Biblis“ ein amüsantes Stück im Rahmen des Bürstädter Adventszaubers auf die Bühne. So hatten es sich auch die Veranstalter, die Bürgerstiftung Bürstadt, gedacht, die 500 kostenlose Karten hierfür zur Verfügung gestellt hatten.

Kinder werden doppelt beschenkt

Die Karten wurden an die örtlichen Kindergärten ausgeben, jedes Kind ab vier Jahren erhielt für sich und einen Erwachsenen jeweils eine Karten. Nur leider passierte genau das, wovon die Bürgerstiftung gehofft hatte, verschont zu bleiben: Eltern nahmen Karten kostenlos entgegen, lösten diese aber nicht ein. So fehlten bei der Aufführung knapp zweihundert Gäste. „Schade, die Bürgerstiftung war so engagiert. Wo bekommen Kinder schon so ein schönes Geschenk vor Ort geboten?“, fragte sich auch Vanessa Linn von der Theater-AG „Kleiner Bär und Company“.

Sie schickte ein Lob an die beiden Organisatoren aus dem Vorstand der Bürgerstiftung Bürstadt, Peter Tschirsch und Hans-Jürgen Brems. Die anwesenden Kinder wurden sogar doppelt beschenkt: Vom Team des Adventszauber, dem Weihnachtsmarkt, der vor dem Bürgerhaus stattfand, gab es zusätzlich noch kostenlose Tickets für Fahrgeschäfte. „Für uns war es eine tolle Erfahrung, erstmals in Bürstadt zu spielen“, meinte Nicole Stöckel, Hauptdarstellerin vom Herrn Sumsemann.

Logistische Herausforderung

Zugleich war es jedoch eine Herausforderung für das Team, bestehend aus acht Schauspielern und drei Technikern. An einem Abend transportieren sie alle Kulissen und Requisiten von Biblis nach Bürstadt. „Für den Transport hin und her stand Rüdiger Engert von der Bürgerstiftung mit seinem LKW bereit, das klappt super“, freute sich Linn. Freitagsabends bauten die Vereinstechniker ihr Equipment auf und die Laienschauspieler kümmerten sich um die Bühnenvorbereitungen. „Samstags waren wir bis zum frühen Abend mit zwei Probedurchläufen beschäftig, wir mussten einiges den neuen Bühnenbegebenheiten anpassen“, erzählte Tina Dautenheimer. Sonntags war dann der Auftritt dran, anschließend Abbau und Rücktransport nach Biblis. „Das war schon ein arbeitsreiches Wochenenden, doch wir haben ein gutes Team. Klein, aber fein“, brachte es Norbert Linn auf den Punkt.

Hauptsache, die Kinder hatten ihren Spaß und konnten mit der Bühnengeschichte von „Peterchens Mondfahrt“ eingefangen werden. Und dies klappte sehr gut. Wie immer hatte die Mimen alles im Griff: Phantasievolle Kulissen, bunte Kostüme, Textsicherheit, witzige Einlagen, tolle Lichteffekte und viele Mitmachmomente zogen die großen und kleinen Besucher mitten hinein in die Geschichte von Herrn Sumsemann. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018